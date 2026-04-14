買取王国<3181.T>が後場に上げ幅を急拡大。１０００円台に乗せた後、一時ストップ高となった。同社は１４日午後２時３０分、２６年２月期の単独決算とともに、２７年２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比７．３％増の１００億１２００万円、経常利益は同１１．８％増の６億１０００万円を計画する。経常利益は前期に続き過去最高益を更新する予想となっており、好感された。



今期の年間配当予想は同１円増配の１１円とした。リユース市場の継続的な拡大が見込まれるなか、ＥＣに関しては物流倉庫の新設によりコストを圧縮し利益創出につなげる方針。米国に関しては越境ＥＣとしての進出に切り替えつつ、リアル店舗の出店は東南アジアで準備を進める。２６年２月期の売上高は前の期比１９．３％増の９３億３０００万円、経常利益は同１７．３％増の５億４６００万円となった。



出所：MINKABU PRESS