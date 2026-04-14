松竹<9601.T>は後場急落している。きょう午後２時ごろ、２６年２月期の連結決算の発表にあわせて、２７年２月期の通期業績予想を開示した。売上高予想を１０００億円（前期比１．８％増）、最終利益予想を２２億円（同５８．０％減）と大幅減益となる見通しを示し、失望売りがかさんだ。期末一括配当予想は３０円（前期実績は特別配当１０円を含め４０円）とした。



なお、今期業績予想には特別利益として計上する博多ＳＴビルの固定資産売却益４５億円と、特別損失として計上する大阪松竹座ビル解体工事の着手に伴う減損損失２４億円及び劇場閉鎖損失引当金繰入額２０億円を織り込んだ。大阪松竹座（劇場）での興行は５月公演を以って終了する。



２６年２月期は売上高が９８２億４９００万円（前の期比１７．０％増）、最終損益が５２億３６００万円の黒字（前の期は６億６４００万円の赤字）だった。映像関連事業が大幅な増収増益になったうえ、演劇事業が黒字転換した。



出所：MINKABU PRESS