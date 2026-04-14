障がい者差別、当事者より「健常者」の方が重く受け止め　 韓国で認識の“逆転現象”が定着

4月20日が「障がい者の日」と定められている韓国において、国民の10人に6人が「まだ障がい者差別が存在している」と認識していることがわかった。非障がい者が障がい者よりも差別をより深刻に感じる「逆転現象」が、2019年から続いている。

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韓国障がい者開発院は最近、「障がい者の日」を迎えるに先立ち「統計でみる障がい者意識の変化」というニュースレターを発刊し、韓国国民の10人に6人が現在も障がい者差別が存在すると認識していることを明らかにした。

韓国社会全体で障がい者差別が存在すると認識する割合は全体的に減少傾向にあり、2025年は59.0％と2019年（67.9％）に比べて低下した。ただ、今も半数以上が差別を認識しており、構造的な問題が根深く残っていると分析されている。

特に、障がい者と非障がい者の間での認識の差も浮き彫りになった。「差別が存在する」と考える割合は、非障がい者が59.2％、障がい者が56.7％となっており、非障がい者の方がより敏感に差別を感じ取っている「逆転現象」が確認された。

障がい者を対象としたヘイトスピーチに接した経験がある割合は、2019年の28.1％から2022年には19.5％まで減少したが、2023年に25.1％と再び増加し、2024年には22.1％とわずかに減少した。

また、障がい者を雇用している企業ほど、障がい者の業務能力を肯定的に評価する傾向があることもわかった。

2024年基準で「障がい者は非障がい者より労働生産性が低いだろう」という設問に対する否定的な認識スコアは、雇用企業が2.47点、未雇用企業が3.09点で、雇用している企業の方が偏見が少なかった。この傾向は2019年以降、一貫して続いている。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

自宅近くに障がい者関連施設を設立することへの反対意見も、全体として減少している。非障がい者の反対率は2025年時点で12.3％と、2019年（15.2％）より2.9ポイント低下した。障がい者自身の反対率は9.6％で、非障がい者よりもさらに低かった。

文化の多様性に関する教育を受けた経験がある人は、全体の21.7％にとどまった。受講経験者の中では、人権教育（56.8％）と障がい者認識改善教育（55.5％）が最も高い割合を占めた。

韓国障がい者開発院のイ・ギョンヘ院長は、「障がい者に対する社会的な認識は徐々に改善されているものの、依然として高い差別認識や教育機会の不足といった課題が残っている。特に雇用のような直接的な経験が認識改善に重要であるため、関連政策の拡大が必要だ」と強調した。

（記事提供＝時事ジャーナル）