14日15時現在の日経平均株価は前日比1294.08円（2.29％）高の5万7796.85円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は831、値下がりは696、変わらずは44。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を502.03円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が368.47円、東エレク <8035>が127.72円、キオクシア <285A>が95.74円、フジクラ <5803>が37.61円と続く。



マイナス寄与度は42.64円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、中外薬 <4519>が10.16円、三菱商 <8058>が8.05円、三井物 <8031>が7.51円、アステラス <4503>が7.21円と続いている。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、電気機器、その他金融と続く。値下がり上位には鉱業、水産・農林、陸運が並んでいる。



※15時0分8秒時点



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