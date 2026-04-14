俳優の佐藤二朗（56）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。人気俳優が監督を務めた映画での体験を振り返った。

同番組で「史上最強に寒かった映画と暑かった映画」を発表した佐藤。「役者はホントに肉体労働者だなって、今さらながら思うんですけど」といい、暑かった現場として、2016年に俳優の陣内孝則が監督を務めた映画「幸福のアリバイ〜Picture〜」を挙げた。

当時の状況を、佐藤は「真夏の8月、栃木の足利、日本家屋、空調なし」と解説。「そして通夜のシーンだったので、全窓に暗幕を張って風通し一切なし」と明かすと、スタジオでは「うわーっ！」と悲鳴が。

さらに「僕の服は喪服」と追加。「監督の陣内さんは“役者だけに暑い思いをさせられない”って、ジャケットを颯爽（さっそう）と羽織ったけど、数カット撮ったところでもう脱いでました」と笑わせた。

「早かった。それぐらい暑かった」とフォローしつつ、自身の役どころについて「僕の役は汗をかいてもいい役だった」と振り返った。

「僕以外は要するに…」と言葉を選びながら「反社方面の方々の葬儀に、迷い込んでしまった葬儀屋」と続け、「だから僕はもう、“アワアワ…”って感じで、汗をかいても良かった」と懐かしんでいた。