◇JABA岡山大会 三菱重工West 8―0 四国銀行（2026年4月14日 倉敷市営）

三菱重工Westが序盤の好機を着実に生かし、7回コールド勝ちした。「1番・中堅」で先発出場した杉浦有祐外野手（25）は2回に満塁本塁打。打線を勢いづけ、チームは1勝1敗のタイとした。

「少しバットの先でしたが、風にも乗ってくれて、よく飛んでくれたと思います」

1番打者としての役割を果たした。1点を先制した2回はなおも1死満塁。初球の内寄り真っすぐをはじき返すと、右翼席へ飛び込むグランドスラムとなった。首脳陣からも積極的に打ちにいく指示が出ていたが、「初球からどんどん行くスタイルです」。左の好打者が持ち味を存分に発揮した。

「一番最初に打順が回ってきて、みんなが見ている。そこでしっかり自分の責任を果たせるようにしたい」

長打も打てる切り込み隊長は今オフ、150キロの直球にも振りまけないスイングの習得を目指してきた。ウエートトレーニングに加え、フリー打撃だけではなく、実戦形式の練習でも長尺バットを使用。手先だけで振るのではなく、全身を使ってスイングするイメージを体に落とし込んだ。「全国で勝つためにはエース級のピッチャーを打たないと勝てない」。この日の一発は冬からの地道な取り組みの成果でもあった。

「JABA大会ももちろんそうですし、都市対抗で勝たないと意味がない。まずは都市対抗予選を勝つために、しっかりやっていきます」

攻撃力の底上げはもちろん、馬場敏史アドバイザリーコーチの加入により、守備力も徹底的に強化してきた。攻守に厚みを増した三菱重工West。一丸となって狙う2年ぶりの都市対抗出場は通過点に過ぎない。