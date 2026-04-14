◆東都大学野球春季リーグ戦第２週第１日▽亜大５―１東洋大（１４日・神宮）

亜大が逆転で先勝。今春リーグ戦で初勝利を挙げた。１点ビハインドで迎えた６回１死一、三塁、藤森一冴外野手（３年＝駒大苫小牧）の左犠飛で同点に追いつくと、なおも２死満塁から今秋ドラフト候補の前嶋藍捕手（４年＝横浜隼人）が左越えに決勝の満塁本塁打をたたき込んだ。

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両手に残った確かな感触が、着弾点を教えてくれた。前嶋は何度も右手を突き上げ、ダイヤモンドを一周した。同点の６回２死満塁。東洋大の先発・大坪廉投手（４年＝智弁学園）の初球１３４キロのカットボールをフルスイング。打球は春空の神宮に弧を描き、左翼席へと到達した。勝ち越しのグランドスラム。ベンチでは手荒い祝福を受け、いい笑顔になった。

「先週からチームが苦しい状況で、なんとか勝つという執念がバットに乗って、ホームランにつながったと思います。打った瞬間、いい打感だったので、入ったのかなというのがありました」

憧れの選手に「野村克也」を挙げる。横浜隼人時代に、恩師の水谷哲也監督から「野村ノート」を読むことを勧められ、「ノムラの考え」に魅了された。何度も読んで、打者心理などを学んだ。

「打てる捕手ですし、あれだけ考えて、監督時代も優勝に導いて。捕手として憧れがあります。打つだけじゃなくて、少ない点数でも『勝てる捕手』を目指していかないと、自分は上がない。『勝てる捕手』を目標にして、野村克也さんを参考にしています」

捕手としても５投手の持ち味を生かす好リード。本塁打を被弾したが、その１安打のみの１失点に抑えた。ドラフト候補としてもスカウト陣から熱視線を浴びるが「まずはチームの結果が第一優先。チームの勝ちにこだわって、リードやバッティングでも力をつけて、勝ち点１を取りに行きたい」と前嶋。人間的成長なくして、技術的進歩なし−。名将の教えを胸に、戦国東都を勝ち抜く。（加藤 弘士）