ディズニー・ミュージックの特別なオンラインストア 「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」にて、5月4日に迎える「スター・ウォーズの日」を記念したキャンペーンを開催。

新たに発売される注目のレコード6種を予約された方、もしくはいずれかの「スター・ウォーズ」グッズを対象期間内に購入された方に、先着で非売品のジャケットデザインピンバッジ6種からランダムで1種プレゼントされます！

ディズニー・ミュージック・エンポーリアム 「スター・ウォーズの日」キャンペーン

対象期間：2026年4月23日（木）12:00（正午） 〜配布終了まで

オリジナル特典：＜新商品6種ジャケットデザインピンバッジ（非売品）＞（先着／ランダム1種）

対象商品：

キャンペーン期間前の購入も特典付与対象の商品・スター・ウォーズ／新たなる希望+帝国の逆襲+ジェダイの帰還 (オリジナル・サウンドトラック) 【セット商品】【アナログ】 (D2JW-1006) NEW!・スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 1+Season 2+Season 3 (オリジナル・サウンドトラック) 【セット商品】【アナログ】 (D2JW-1007) NEW!・スター・ウォーズ／新たなる希望（オリジナル・サウンドトラック）【アナログ】 (UWJD-9047) NEW!・スター・ウォーズ／帝国の逆襲（オリジナル・サウンドトラック）【アナログ】 (UWJD-9049) NEW!・スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（オリジナル・サウンドトラック）【アナログ】 (UWJD-9051) NEW!・スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 1（オリジナル・サウンドトラック）【アナログ】 (UWJD-9052) NEW!・スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 2（オリジナル・サウンドトラック）【アナログ】 (UWJD-9053) NEW!・スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 3（オリジナル・サウンドトラック）【アナログ】 (UWJD-9054) NEW!2026年4月23日（木）12:00からの購入が特典付与対象の商品・スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025：オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット【日本盤】【23CD】 (UWCD-9030)・スター・ウォーズ エピソード1／ファントム・メナス オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-1065)・スター・ウォーズ エピソード2／クローンの攻撃 オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-1066)・スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐 オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-1067)・スター・ウォーズ エピソード4／新たなる希望 オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-1068)・スター・ウォーズ エピソード5／帝国の逆襲 オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-1069)・スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還 オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-1070)・スター・ウォーズ／フォースの覚醒 オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-8107)・ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-8108)・スター・ウォーズ／最後のジェダイ オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-8109)・スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け (オリジナル・サウンドトラック)【CD】 (UWCD-1064)・スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ - ファイナル・シーズン（エピソード1-4）オリジナルサウンドトラック【CD】 (UWCD-1088)・スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ - ファイナル・シーズン（エピソード5-8）オリジナルサウンドトラック【CD】 (UWCD-1089)・スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ - ファイナル・シーズン（エピソード9-12）オリジナルサウンドトラック【CD】 (UWCD-1090)・マンダロリアン(from “The Mandalorian: Chapter 1”)【輸入盤】【アナログ】【ダイカット・ピクチャー・ディスク】(874-6480)・Star Wars: Galaxy’s Edge Symphonic Suite【輸入盤】【アナログ】 (874-1969) ほか

5月4日は「スター・ウォーズの日」！

ディズニー・ミュージック・エンポーリアムでは、「スター・ウォーズの日」に向けた「スター・ウォーズの日」キャンペーンが実施されます。

対象となるのは、4月24日に発売する注目のレコード新商品6種をご予約いただいた方、もしくはいずれかのスター・ウォーズ商品を対象期間内に購入された方です。

購入された方には、先着で新商品ジャケットをデザインした、非売品のピンバッジ全6種からランダムで1種がプレゼントされます！

※『スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025：オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット（日本盤／23CD）』を期間中に購入された方には、先着でランダム1種ではなく、＜新商品6種ジャケットデザインピンバッジ6種コンプリートセット（非売品）＞がプレゼントされます

※1商品につき特典1個のお渡しとなります。セット商品については、1セットにつき1個となります

※特典はランダムとなります。複数点購入の場合、同一のデザインとなる場合あります

※レコード新商品6種はキャンペーン開始前に予約された方も対象となります

※数に限りがあるため、無くなり次第終了となります

※画像はイメージのため、デザインや仕様等は変更になる可能性があります

※発送は国内のみとなります

※住所・郵便番号・電話番号などに不備がある場合、商品と特典を発送できないことがあります。正確に入力ください

※特典の内容は予告なく変更される場合があります

同時開催：CDショップ購入特典：オリジナルステッカー

期間：2026年4月23日（木）〜特典配布終了まで

対象商品：2026年4月24日(金)発売レコード6作品、既発のスター・ウォーズCD商品13タイトル

対象商品：

・スター・ウォーズ／新たなる希望（オリジナル・サウンドトラック／アナログ）

・スター・ウォーズ／帝国の逆襲（オリジナル・サウンドトラック／アナログ）

・スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（オリジナル・サウンドトラック／アナログ）

・スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 1（オリジナル・サウンドトラック／アナログ）

・スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 2（オリジナル・サウンドトラック／アナログ）

・スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 3（オリジナル・サウンドトラック／アナログ）

・スター・ウォーズ エピソード1 / ファントム・メナス(オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ エピソード2 / クローンの攻撃(オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ エピソード3 / シスの復讐(オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ エピソード4 / 新たなる希望(オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ エピソード5 / 帝国の逆襲(オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ エピソード6 / ジェダイの帰還(オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ／フォースの覚醒（オリジナル・サウンドトラック／CD）

・ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー（オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ／最後のジェダイ（オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け(オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ - ファイナル・シーズン（エピソード1-4）オリジナル・サウンドトラック（CD）

・スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ - ファイナル・シーズン（エピソード5-8）オリジナル・サウンドトラック（CD）

・スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ - ファイナル・シーズン（エピソード9-12）オリジナル・サウンドトラック（CD）

取扱店舗：後日発表

CDショップでは対象商品を購入の方に先着でオリジナルステッカー全6種からランダムで1枚プレゼントするキャンペーンも同時開催。

レコードやCDで銀河の壮大な物語を体験しつつ、象徴的なジャケットの特典をコレクションできる、ファン必見のチャンスです！

対象商品の購入で非売品のジャケットデザインピンバッジがもらえるスペシャル企画。

ディズニー・ミュージック・エンポーリアムにて2026年4月23日より開催される 「スター・ウォーズの日」キャンペーンの紹介でした☆

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