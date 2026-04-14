６３歳を迎えたカリスマトレーナーの姿にフォロワーが驚いた。

「カーヴィーダンス」で知られるボディメイクトレーナー樫木裕実さんが１４日にインスタグラムを更新し、「おはようございます。皆さまに支えられながら年齢重ねても いつまでも悪ガキな私が６３歳になりました」と報告。

「きっと亡き母も６３歳になった私に心配だわ油断せずに過信せずに皆さんに感謝の気持ちを忘れずに生きていきなさい！と言っているのが聞こえてくる様です」とし、「まだまだ未熟者の私ですが６３歳も皆さんに支えてもらいながら更に精進していきます」と抱負をつづった。

「年齢重ねるとボディメイクにおいても更にこれまで以上に繊細に身体と向き合っていかなければならないことを痛感します」という樫木さんだが、「６３歳そして来月ｓｔｕｄｉｏｃ１１周年の写真を撮っていただき そしてパネルをｋｙｏさんに綺麗に作っていただきました ｋｙｏさん曰く私のイメージはオレンジだそうだ」と年齢を感じさせない撮影ショットを掲載。

フォロワーは「ヒョエー！！カッコいい」「本当に凄すぎて、美しすぎて…もう神がかってます」「６３歳って…？！毎年、驚いてきたけど、年々驚きが大きくなります」「完璧ボディにただただ憧れます」「６３歳って全然見えない可愛いわぁ〜」「６３歳なんて思えない美しさ」「衝撃です！元気で美しい先生」「奇跡の６３歳ですね」と驚きが止まらなかった。