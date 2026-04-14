１０日、浙江省余姚市で田植え機を運転する農家の人。（ドローンから、余姚＝新華社配信／張輝）

【新華社北京4月14日】中国各地で気温上昇に伴い、種まき作業が本格化している。田畑には活気あふれる光景が広がっている。

９日、河北省唐山市の畑でスイートコーンの苗を植える農家の人。（唐山＝新華社配信／李秀清）

１１日、湖南省衡陽市で田植え機を運転する地元住民。（衡陽＝新華社配信／曹正平）

９日、湖南省常寧市で苗の管理を行う人たち。（ドローンから、常寧＝新華社配信／周秀魚春）

１２日、河南省安陽市でラッカセイの種まきをする農家の人。（安陽＝新華社配信／劉肖坤）

１０日、浙江省余姚市で田んぼに育苗トレーを並べる人たち。（ドローンから、余姚＝新華社配信／張輝）

１０日、河北省新楽市でラッカセイの種まきをする農家の人。（ドローンから、新楽＝新華社配信／張暁峰）

１２日、河南省開封市で、種まき前のトウモロコシ畑を耕す農家の人。（開封＝新華社配信／李俊生）

１１日、湖南省衡陽市で田植え機を運転する地元住民。（衡陽＝新華社配信／曹正平）

９日、田植えが始まった江西省九江市の水田。（ドローンから、九江＝新華社配信／傅建斌）