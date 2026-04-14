お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が13日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。街中でファンから声をかけられたときに、よく話題になることを明かした。

今回は東京都・北区にある「飛鳥山公園」で“お花見”ロケを行った。公園内を散策していると相方・濱家隆一のファンだという女性が2人に「いつも見てます！エチゴヤ来ましたよね？亀戸、あれからあそこ凄いです長蛇の列！もともと行けていたけど(かまいたちが)来てくれて凄い嬉しい」「ずっとファンです」と声をかけてきた。

一方で女性が「(山内は)ちょっとファンです…かまいたちのファンです！でも濱家さん寄りかなっていう感じです、私」とコメントすると、山内「僕の評価が低い。強いて言うなら理由って何ですか？」と質問。これに対し、女性は「アレですよね。分かっていらっしゃいますよね、奥さんのお誕生日」「アレ結構、娘たちにも効いてます、響いてます」と答えた。

濱家からは「出ました！奥さんのお誕生日の」「おふざけですから、本当は優しいヤツなんで。実は良いヤツなんです」と反応。山内は「奥さんのお誕生日とか、それで認知されたいとかないから」「おい、お前毎回YouTubeやらテレビやらラジオで(濱家が)言ってるからとんでもなく認知され始めてる。アレですよね？奥様の誕生日が俺の金だ”とか…」と話した。

山内は以前、自身のYouTube内で妻からのプレゼントは基本いらないというスタンスを主張。フジテレビ「ホンマでっか!?TV」に出演した際も改めて「結婚してからは、奥さんからプレゼントもらっても、お金の出どころが一緒だから。僕が稼いできたお金で家族が成り立っている」と発言の背景を説明していた。