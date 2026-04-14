近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が13日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。ベンチを殴って左手骨折したソフトバンクの杉山一樹投手（28）を戒めた。

杉山は11日の日本ハム戦登板後、自身の投球に納得出来ずにベンチを殴打し、左手第5中手骨骨幹部骨折。復帰まで1〜2カ月を要する事態となった。

金村氏は「悔しいのは分かるけどね…」と心情は理解しながらも「僕も高校（報徳学園）のときピッチャーやっていて風呂入っても湯船に指を浸けなかった。指先がふやけるから」と、振り返った。

それくらい投手は常に指には気を遣っている。

だが、かつて同じソフトバンク（当時ダイエー）の杉内俊哉がベンチを殴打し、両手小指を骨折。近年では2019年にDeNAでプレーした助っ人パットンが打たれた苛立ちでベンチの冷蔵庫を殴打し右手指を骨折した。

自らケガするだけではなく、チーム全体にも多大な迷惑をかけ、球団からも罰金を科されるケースが多い。

ただ、金村氏はそれ以前の問題だという。「モノに当たったらアカン。野手でもヘルメット投げつける人がいるけど。頭を守ってくれる大事なモノだから粗末したらアカンで」と強調した。

そして、「大谷翔平がそんなことしたの見たことないやろ」と、感情にまかせた行為を戒めた。