日曜劇場『ＧＩＦＴ』谷口聡一役に細田佳央太 キャラクター紹介（6）
俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』（毎週日曜 後9：00）が新たにスタート。今回は、細田佳央太が演じる谷口聡一を紹介する。
【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！
車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
細田佳央太が演じる谷口聡一は、国見の指導の下で厳しい鍛錬を重ね、日本代表選手としても活躍している。ストイックな努力家で、決して感情に左右されず冷静沈着なプレーを見せるが、普段の人柄は好青年。谷口にとって涼は憧れの選手であり、最高のライバルであり、車いすラグビーを始めたころから切磋琢磨してきた存在だが、二人にはある確執があり…。
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