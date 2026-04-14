◇ナ・リーグ ドジャース4−0メッツ（2026年4月13日 ロサンゼルス）

ドジャースのアンディ・パヘス外野手（25）が13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦に「6番・中堅」で先発出場。3回の第2打席で5号3ランを放ち、チームを勝利に導いた。

1─0の3回、2四球で得た2死一、三塁の好機で相手先発左腕・ピーターソンに対し2ボールからの3球目、カーブを狙い左翼ポール際に5号3ランを放り込み「手元より上に来るボールを狙っていた。あの投手は圧倒的な速球タイプではないので、特定の球種というよりはゾーンの中、それも高めを意識していた」と読み通りの一発だったと振り返った。

この日は同じ25歳のロブレスキが8回2安打無失点と好投。「打球が多くても、基本的に処理できるゴロが多かったし、守っていてやりやすかった」と左腕を称えた。

開幕から好調を維持しており、打率・417、20打点はナ・リーグトップ、5本塁打も大谷と並びチーム最多。ロバーツ監督も「打率4割を維持するのは難しいが、打席内容や守備は我々が期待していた通り。準備やプロセスがしっかりしている。今は完全に自分のやるべきことを理解している。カーブを右方向に本塁打にしたのも素晴らしい。速球だけでなく変化球にも対応できている。期待していた姿だし、成長を見るのは楽しい」と目を細めた。