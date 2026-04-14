高橋一生、柳沢慎吾をマイクフォロー 巨大ガラケー披露「警察関係者の方がいらっしゃるみたいなのですが…」“テッパン”のフリも送る
俳優の高橋一生と柳沢慎吾が14日、都内で開催されたテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロ―〜』（同日スタート、毎週火曜 後9：00）トークイベントに登壇。高橋は、巨大ガラケーを持ち、両手が塞がった状態の柳沢のマイクフォローをした。
【写真】リボーンマークを高橋一生に教えてもらう鈴鹿央士
今作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる根尾光誠が、突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生して“再生”する様子を描く“社会派転生ヒューマンドラマ”。転生先は2012年。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す“再生＝リボーン”の物語となっている。
イベント中、「不動産に電話する」と席を外した柳沢。会場に戻ると、手元には巨大なガラケーが。作品の舞台である2012年に合わせたそう。柳沢は「懐かしいって思いながら撮影をしている」と笑顔で語った。
イベント終盤には、高橋が「警察関係者の方がいらっしゃるみたいなのですが…」と柳沢のテッパンの振りを送った。柳沢は“ひとり警察24時”で「リボーン今夜9時夜スタート」と作品をアピールした。
【写真】リボーンマークを高橋一生に教えてもらう鈴鹿央士
今作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる根尾光誠が、突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生して“再生”する様子を描く“社会派転生ヒューマンドラマ”。転生先は2012年。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す“再生＝リボーン”の物語となっている。
イベント終盤には、高橋が「警察関係者の方がいらっしゃるみたいなのですが…」と柳沢のテッパンの振りを送った。柳沢は“ひとり警察24時”で「リボーン今夜9時夜スタート」と作品をアピールした。