千葉ロッテマリーンズは14日、6月9日の中日戦（ZOZOマリンスタジアム）で映画「スター・ウォーズ」をテーマとした「STAR WARS NIGHT」を開催すると発表した。

1977年の公開以来、世代を超えて世界中のファンを魅了し続ける同シリーズの最新作、映画「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」が5月22日に日米同時公開されることを記念して開催される。

当日は、球場内のビジョン映像や音楽を通じてスター・ウォーズの世界観を表現する特別な演出を行うほか、劇中のキャラクターに扮したファンが世界中から来場し、球場全体を盛り上げる。また、14日からグラウンド内のライト・レフトの芝生には映画「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」の広告が掲出される。

ネフタリ・ソト内野手は「スター・ウォーズの壮大な世界観に包まれてプレーできるなんて最高だね。当日は僕の中のフォースを極限まで研ぎ澄まして、最高のパフォーマンスを届けたいと思う。ファンのみんな、当日は銀河一の応援で僕たちにパワーを送ってほしいね」とコメントを寄せた。昨年の「STAR WARS NIGHT」では、日本ハムを相手に4―0で勝利を収めている。