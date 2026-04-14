上坂すみれがInstagramを更新。端末のアルバムに突然浮上したという約10年前の写真を複数枚公開した。

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今回公開されたのは、スタイリストの自宅で餃子の皮ピザを作ろうとしているショットや、ギンガムチェックのワンピースにリボンのヘッドドレスを合わせたカットなど。どこか平成らしさを感じさせる画質もあいまって、懐かしい空気が漂う。上坂は味についてはもう覚えていないとコメントしつつ、フォロワーにもそれぞれの10年前の思い出を共有してほしいと呼びかけた。

上坂にとって“約10年前”にあたる2015年から2016年にかけては、TVアニメ『艦隊これくしょん -艦これ-』吹雪役、『オーバーロード』シャルティア・ブラッドフォールン役などで出演を重ねていた時期でもある。オフィシャルファンクラブ「コルホーズの玉ねぎ畑」が発足したのも2015年のことで、翌年3月には第10回声優アワード新人女優賞を受賞している。

あわせて、最近は早起きを頑張っていたことも報告。その理由については今後のお知らせを楽しみにしてほしいと含みを持たせた。2026年は『機動警察パトレイバー EZY』の公開に加え、放送中のTVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』にも葉桜瑠璃役で出演。さまざまなかたちで活躍を続けている上坂の、“早起きの成果”にも期待が高まりそうだ。

コメント欄には、上坂の呼びかけに応えるように、ファンがそれぞれの10年前を振り返る声が集まった。

（文＝リアルサウンド編集部）