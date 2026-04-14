８月に上演される「ブルーマングループ２０２６新宿公演」が、文化庁による「子供文化芸術活動支援事業」の対象公演として採択され、６歳から１８歳までの子どもを無料で招待することになった。

この事業は文化庁の支援のもと、子供たちが劇場や音楽堂で本格的な実演芸術に触れる機会を創出し、豊かな感性を育むとともに、将来の文化芸術の担い手や観客の育成を目的としている。この貴重な機会に、ひとりでも多くの子供たちに“本物の舞台”を体験して、 舞台芸術の魅力を実感してもらいたいとしている。

「ブルーマングループ」は１９９１年にニューヨークで誕生したノンバーバル・ライブエンターテインメントで、これまでに世界で５０００万人以上を動員。言葉を使わず、音・アート・身体表現によって展開されるステージは、国や世代を問わず楽しめる作品として世界中で支持されている。ロック、アート、コメディが融合したステージは、子どもでも直感的に楽しめるのが最大の魅力になっている。

なお、より多くの子ども達を招待するため、同伴者は通常料金となる。チケットは４月１８日（土）午前１１時から、先行予約受付を開始する。（チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット）

■注意事項

※5歳以下は入場不可（観劇日当日）

※同伴者は通常料金となるが「子ども招待」とあわせて予約・購入が可能

※会場の鑑賞マナー向上のため、小・中学生のみでの申込は受け付けない。必ず１８歳以上の方が同伴のこと。

※コンビニ発券には別途発券手数料等がかかる。

※公演当日は対象者確認のため、本人確認書類が必要。