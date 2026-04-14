Snow Man向井康二（31）が、13日深夜放送の「Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（月曜深夜0時30分）に出演。メンバーやマネジャーへのプレゼントについて語り、向井慧を驚かせた。

Snow Man向井とパンサー向井慧が芸能人の密着映像を鑑賞するバラエティーで、この日はM！LLKが登場した。

VTRでは佐野勇斗の“プレゼント癖”が明かされた。メンバーだけでなくマネジャーにもプレゼントをしており「金持ってるキャラみたいになってるの嫌なんです」としつつ、「ちまたでは“洗濯機おじさん”って言われてる。洗濯機あげすぎて。次は日本で一番いいドライヤーあげようかなって。早く髪の毛乾くように。みんなの時間をつくり出してあげたい」と語るシーンがあった。

スタジオの向井慧が「えげつない話だね！（プレゼントを）する？」と尋ねると、向井康二は「それで言うと、僕もマネジャーさんに洗濯機買ったことあります」と告白。向井慧が「マジ！？」と驚くと、「2個ぐらいあります。俺らのタオルも洗うやろうし。みたいなことを考えると」と語った。

メンバーへの誕生日プレゼントについては「Snow Manは、欲しいものを8人で1人にあげるっていうルールですね。割り勘で」と説明。「例えば何？言える範囲で」との質問には「メンバーやったらノートパソコンとか。僕やったら時計1個とか。値段とかメンバーによって違います。欲しいものをあげる」と話していた。