ヤンキースがエンゼルスとの壮絶な打撃戦を制して連敗を５でストップさせた。１３日（日本時間１４日）のエンゼルスとの４連戦の初戦（ヤンキースタジアム）は両軍合わせて２６安打、７本塁打が飛び出す乱打戦。最後は２点を９回にヤンキースがグリシャムの２ランで同点とし、無死一、三塁からロマノのまさかの暴投で１１―１０と劇的サヨナラ勝ちを収めた。

圧巻だったのはジャッジとトラウトの２人のスーパースターによるアーチ共演だった。ジャッジが初回に先制の５号２ランを放つと、６回にはトラウトが３号３ラン。その裏にジャッジが６号ソロを放つと、８回にはトラウトが２打席連続の４号２ランと両者２本ずつスタンドに叩き込み、ヤンキースタジアムは興奮のルツボと化した。

試合後のジャッジは「こういう試合で勝つ側になるのはうれしい。連敗が止まった。攻守が目まぐるしく入れ替わる。彼らは素晴らしい投手陣でしたが、我々は勝利を手にすることができた」と激勝を喜んだ。

トラウトについては「彼は史上最高の選手だ。キャリアを全体を見るのは楽しかった。若い年齢で出てきてすぐにトップに立つなんて特別だ。いつもニューヨークでショーを見せてくれる。長年ケガに苦しんだことは知っているが、今年はいい状態に戻っている。ああいう選手とやり合うのは楽しい」と満足そうに「ＹＥＳネットワーク」など話した。