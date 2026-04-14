「今日好き」出身アイドル、ミニスカコーデ披露 駅のホームショットに「足のライン綺麗」「シルエットふわふわで可愛い」
【モデルプレス＝2026/04/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が4月12日、自身のInstagramを更新。春のコーディネートを披露し反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「脚のラインが綺麗」駅のホームでミニスカコーデ披露
瀬乃は「新幹線ってわくわくするよね」とつづり、新幹線のホームや座席での写真を複数枚投稿。白色のノースリーブのフリルブラウスに、黒のミニ丈スカート、白のバッグと可愛らしさと上品さを掛け合わせた春のコーディネートを披露している。また瀬乃は「可愛いお洋服とバッグだともっとお出かけが楽しくなる」と嬉しそうにコメントしている。
この投稿にファンからは「春のコーディネート素敵」「脚のラインが綺麗」「シルエットふわふわで可愛い」「天使じ」「バッグもオシャレ」「ミニ丈似合うの羨ましい」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。瀬乃は「卒業編2024」で甲斐虎壱とカップル成立した。また、2026年1月には株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETによるアイドルプロジェクトより、11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（略称：あるぷす）のメンバーとしてお披露目された。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「脚のラインが綺麗」駅のホームでミニスカコーデ披露
◆瀬乃真帆子、ミニスカから美脚スラリ
瀬乃は「新幹線ってわくわくするよね」とつづり、新幹線のホームや座席での写真を複数枚投稿。白色のノースリーブのフリルブラウスに、黒のミニ丈スカート、白のバッグと可愛らしさと上品さを掛け合わせた春のコーディネートを披露している。また瀬乃は「可愛いお洋服とバッグだともっとお出かけが楽しくなる」と嬉しそうにコメントしている。
◆瀬乃真帆子の投稿に反響
この投稿にファンからは「春のコーディネート素敵」「脚のラインが綺麗」「シルエットふわふわで可愛い」「天使じ」「バッグもオシャレ」「ミニ丈似合うの羨ましい」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。瀬乃は「卒業編2024」で甲斐虎壱とカップル成立した。また、2026年1月には株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETによるアイドルプロジェクトより、11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（略称：あるぷす）のメンバーとしてお披露目された。（modelpress編集部）
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