【ココイチ】ココナッツミルク･青唐辛子･スパイスを組み合わせた「ケララチキンスパイスカレー」発売

カレーハウスCoCo壱番屋は、2026年4月16日から「ケララチキンスパイスカレー」を数量限定メニューとして全国の店舗で販売する。なくなり次第終了。

ココイチで人気の「スパイスカレーシリーズ」から、南インドのケララ州で親しまれている「ケララチキンカレー」に着目した新メニューを発売する。「ケララチキンカレー」の特徴は、ココナッツミルクと多様なスパイス。ココイチの「ケララチキンスパイスカレー」は、その特徴を表現しながら、すっきりとした味わいにこだわった。

◆ケララチキンスパイスカレー

【店内飲食価格】税込1,144円(ライス250g、辛さ普通)

マスタードシード･クミンシード･コリアンダーなど数種のスパイスによる豊かな風味、ココナッツミルクのまろやかさ、青唐辛子のさわやかな辛みを合わせた味わい深いカレーソースを開発した。トマトでほのかな酸味を加え、すっきりと食べやすいスパイスカレーに仕立てている。仕上げのスパイスが、香りを一層引き立てる。

具材には、ガーリックとブラックペッパーをきかせた、やわらかく肉感を楽しめる大きめのチキンと、じゃがいもを採用した。甘酸っぱいニンジンのアチャール(インド風の漬け物)を添えると、彩りとともに味の変化も楽しめる。

〈「ポークカレーパン」も販売中〉

また、2026年3月19日から「ポークカレーパン」を全国の店舗で販売している。

【すべての商品画像はこちら】ポークカレーと同じスパイスを使ったサクサク&熱々の「ポークカレーパン」など

◆ポークカレーパン

【価格】税込320円

豚肉･にんじん･玉ねぎなどの具材に、ポークカレーと同じスパイスを合わせたこだわりのカレーフィリングを合わせ、パン生地に詰めた。注文を受けてから揚げることで、表面はサクサク、中は熱々のカレーパンに仕立てた。テイクアウトにも対応している。