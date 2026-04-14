

相続税・相続財産が0円でも、必要な相続手続きがあります（c）Getty Images

相続税が0円、あるいは相続財産自体が0円だからといって、「何も手続きしなくていい」と考えるのは危険です。相続税がかからなくても、名義変更や遺産分割協議などの相続手続きは必要ですし、特例を使って0円になった場合は申告義務も発生します。また、財産がまったくなくても、負債の相続や公共料金の精算など、相続人が対応すべきことは意外と多くあります。「0円相続」で見落とされがちな手続きや注意点、よくあるトラブルをわかりやすく解説します。

1. 相続税が0円になるケースとは

相続税が0円になると聞くと意外に思われるかもしれませんが、実際にはよくあることです。ここでは、主にどのようなケースで相続税が課税されないのかを解説します。

1-1. 相続財産が基礎控除の範囲内である場合

相続税には、そもそも課税対象になるかどうかを判断する「基礎控除額」があります。2026年現在、基礎控除額は「3000万円＋600万円×法定相続人の数」で計算されます。たとえば相続人が配偶者と子1人の合計2人であれば、基礎控除額は4200万円となり、それ以下の財産であれば相続税はかかりません。

不動産や現預金が少ない家庭などでは、この基礎控除額の範囲に収まり、相続税が0円になることは十分にあり得ます。ただし、相続税はかからなくても名義変更などの相続手続きは別途必要になります。

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1-2. 配偶者の税額軽減が適用される場合

配偶者が相続する財産については、「配偶者の税額軽減」という特例により、1億6000万円または法定相続分相当額までの財産には相続税がかからないとされています。この特例があるため、配偶者が相続の大部分を受け取るケースでは、相続財産の総額が多くても相続税額が0円になることがあります。

1-3. 小規模宅地等の特例などで課税対象が圧縮される場合

相続財産の中に自宅や事業用地などの不動産がある場合に使えるのが「小規模宅地等の特例」です。たとえば、被相続人が住んでいた自宅の土地を相続人がそのまま住み続ける場合、最大で土地の評価額を80%減額できる特例があります。

これにより、土地の評価額が大幅に下がり、結果として相続税の課税対象額が0円になることもあります。自宅や事業用不動産が財産の大部分を占める家庭では、実際にこの特例を適用することで相続税がかからないケースも多く見られます。

ただし、特例を受けるには条件があるため、事前に確認しておくことが重要です。

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2. 相続税が0円でも必要な手続きや注意点

相続税の納税が不要だったとしても、「手続きが一切不要」というわけではありません。ここでは、相続税が0円でも行うべき手続きや注意点について整理して解説します。

2-1. 名義変更・遺産分割協議など相続全体の手続き

相続税の申告が不要なケースでも、相続財産の名義変更や遺産分割協議などの基本的な手続きは必要です。以下のような名義付きの財産がある場合は、相続人へ正式に名義を変更する手続きが求められます。

不動産（土地・建物）

預貯金口座

株式や投資信託などの有価証券

自動車

また、相続人が複数おり、遺言書がなく法定相続分以外の割合で分ける場合は、財産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行い、その内容を記した協議書を作成する必要があります。これをもとに登記や銀行手続きを行うため、該当するケースで書類が整っていなければ名義変更はできません。

たとえ税金が発生しなくても、こうした実務的な処理を怠ると財産の管理や売却ができなくなる可能性があるため、注意が必要です。

2-2. 税務調査に備えた資料の保管

相続税がかからなかったとしても、税務署による調査対象になる可能性は残ります。特に財産の評価が適正だったか、名義預金や生前贈与の扱いに問題がなかったかなどが問われるケースがあります。

相続税の申告が不要だった場合でも、相続財産の内訳が分かる以下のような資料を5年間は保管しておくことが推奨されます。

遺産分割協議書

不動産の評価資料（固定資産税評価証明書など）

預金通帳の写しや取引明細

その他、財産の価値や分け方がわかる書類

また、税務調査の対象期間は原則として相続税申告期限から5年以内であるため、対象外になるまでは保管義務があると考えておきましょう。特に特例適用で税額が0円になったケースでは、後日説明を求められる可能性があるため、提出義務がなかったとしても備えておくのが安全です。

2-3. 特例的措置で0円になるときは相続税申告が必要

相続税が0円であっても、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用して税額が0円になる場合には、これらの特例を受けるために相続税申告書の提出が必須です。

これらの特例は申告を通じて適用される仕組みとなっているため、「税額が0円だから申告しなくていいだろう」と自己判断してしまうと、特例の適用が否認され、追って相続税が課されるリスクがあります。

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内と定められており、提出が遅れると無申告加算税などのペナルティが課されることもあります。税額が0円であっても「申告義務の有無」は慎重に確認しましょう。

3. 相続税が0円でも発生するトラブル

税金がかからないからといって、相続がスムーズに終わるとは限りません。むしろ、相続税が発生しないケースこそ、油断によってトラブルになることが少なくありません。

3-1. 相続人間のトラブルが発生しやすい

相続税が発生しない＝もめごともないと考えてしまいがちですが、実際はそうとは限りません。財産が少ないからこそ「不公平感」が強くなり、相続人間で争いが起こるケースは多々あります。

特に、ひとつしかない実家の不動産を複数の相続人でどう分けるかが争点になったり、生前に一部の相続人に贈与があったことをめぐって「もらいすぎじゃないか」といった不満が噴出することもあります。

相続税の有無に関係なく、財産の分け方は感情や家族関係に大きく影響するため、遺産分割協議や遺言書の有無がトラブル防止のカギになります。

3-2. 課税対象ではなくても財産の名義変更や管理が必要

相続税がかからなくても、不動産・預貯金・株式などの財産については名義変更の手続きが必要です。これを放置してしまうと、税務上の課題はなくても、法的・実務的な問題が将来的に複雑化します。たとえば不動産の名義を被相続人のままにしておくと、固定資産税の納税通知が誰宛になるのかあいまいになり、売却・貸出・建替えなどの手続きもできません。

課税の有無にかかわらず、財産の名義管理は早めに整理しておくことが重要です。

3-3. 申告不要と自己判断するとリスクがある

「税金がかからないから、申告もしなくてよい」と自己判断してしまうのは大変危険です。特に、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などを適用することで税額が0円になったケースでは、申告しなければその特例の適用が認められないという落とし穴があります。

申告をしなかったことで、税務署から後日「本来の評価額」で課税されたり、延滞税・加算税が課されたりするリスクもあります。

4. 相続財産が0円でも必要な相続手続きや注意点

相続税がかからないどころか、相続財産自体が「実質ゼロ」というケースもあります。しかし、財産がないからといって手続きが不要とは限らないため、注意しましょう。

4-1. 相続財産が0円とは

相続財産が0円とは、プラスの財産とマイナスの債務が相殺され、残る価値が実質的にゼロとなる状態を指します。たとえば、預貯金や不動産などの資産はあるが、それ以上に借金があるケースなどです。

このような場合、相続人が手続きを怠ったり、状況を正しく把握しなかったりすると、結果的に不要な借金を引き継いでしまうことがあります。相続財産がないように見えても、実際には負債だけが残っていることもあるため、早い段階で相続財産の調査を行い、相続放棄を含めた対応を検討することが大切です。

4-2. 死亡届や金融機関への連絡など基本的な手続き

相続税や財産の有無にかかわらず、死亡届の提出や金融機関への連絡など、故人に関する基本的な手続きは必ず必要です。たとえば、以下のような手続きです。

市区町村役場への死亡届提出

年金の受給停止

健康保険証の返納

世帯主変更届

また、故人が利用していた銀行口座やクレジットカード会社にも速やかに連絡し、凍結や解約の手続きを行いましょう。これらを怠ると、口座が凍結されていないことで第三者の不正利用があったり、後々の相続手続きが煩雑になったりするおそれがあります。

4-3. 不動産などの名義変更

相続財産の評価額がゼロであっても、不動産や自動車などの名義変更は必要です。不動産の場合、登記簿上の所有者が亡くなったままだと、その不動産の処分や売却、担保提供ができなくなります。

評価額がゼロ、あるいは固定資産税が課されていないからといって放置すると、管理責任が相続人に及び、建物の老朽化や近隣トラブルなどが発生した際の責任を問われる可能性もあります。

4-4. 公共料金や未払い金の精算も相続人の負担になる可能性がある

電気・水道・ガス・携帯電話など、故人が契約していた公共サービスの利用料金やクレジットカードの未払い分は、相続人に請求が届く可能性があります。相続財産が0円でも、未納の請求がある場合は「相続した人が支払う責任を負う」ことになりかねません。

また、以下のような見落とされがちな費用も請求対象となることがあります。

入院時の医療費

介護サービスの利用料

老人ホームなど介護施設の退去費用や原状回復費用

負債が明らかになった場合は、内容を精査した上で、債権者との交渉や支払いの可否を検討し、場合によっては相続放棄も視野に入れる必要があります。

4-5. 相続放棄を検討すべきケース

財産がゼロまたはマイナスの場合には、相続放棄をすることで無用な負担を回避できます。相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、最初から相続人でなかったことになる制度です。これにより、借金や不要な不動産、管理責任などの「負の遺産」も引き継がずに済みます。

特に、明らかに資産より債務が多い場合や、空き家などの管理義務だけが残る不動産がある場合は、早めの判断が大切です。

5. 0円の相続に関連して、よくある質問

Q. 相続した財産が0円でも遺産分割協議は必要？

財産が0円で相続人が複数いる場合でも、遺言書がなく法定相続分以外の割合で分けるときは、名義変更などのために協議書が必要です。

Q. 残高0円の口座でも相続手続きは必要？

必要です。たとえ残高が0円でも、故人名義の口座は相続手続きが必要です。放置すると、預金口座が凍結されたままとなり、銀行から不要な書類送付が続いたり、後に相続人が増えて手続きが複雑化したりするリスクがあります。

Q. 相続放棄したら何もしなくていいの？

原則として義務はなくなりますが、相続放棄の時に財産を現に占有している場合は、他の相続人が決まるまで管理責任（保存義務）が生じる場合があります。たとえば、不動産の鍵の管理、近隣対応、資産の毀損（きそん）防止などです。

6. まとめ 相続税・相続財産が0円でも「何もしない」とリスクになる

相続税や相続財産が0円であっても、相続手続きが不要になるわけではありません。基礎控除内に収まる場合や特例を使って税額が0円になるケースでも、名義変更や遺産分割協議、必要に応じた相続税申告は欠かせません。

また、財産がないと思っていても、未払い金や管理義務などの負担が後から判明することもあります。特に、申告不要と自己判断した結果、追徴課税やトラブルにつながる例も少なくありません。0円相続だからこそ「何もしない」のではなく、状況を正確に把握し、必要な手続きを一つずつ進めることが重要です。

（記事は2026年4月1日時点の情報に基づいています）