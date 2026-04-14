6日に現役引退を発表した大相撲の元幕内・剣翔の安彦剣太郎さん（34）が14日、東京・両国国技館で会見を開き「小学校からやってきた相撲から離れるのが信じられない。さみしいです」と心境を述べた。

東京都出身。埼玉栄高から日大に進み、2014年初場所で追手風部屋から初土俵を踏んだ。16年初場所で新十両昇進。19年秋場所で新入幕を果たし、その場所で10勝を挙げ敢闘賞を受賞した。重い腰を武器に活躍し、最高位は東前頭6枚。最近は左膝などに故障を抱えて低迷。西十両12枚目で迎えた春場所は十両では20年九州場所の富士東以来となる15戦全敗を記録。幕下転落が濃厚となり、場所後に師匠の追手風親方（元幕内・大翔山）に「限界です」と引退する意思を伝えた。

同席した師匠の追手風親方（元幕内・大翔山）は「この1年はあまり稽古できず、相撲も見ても厳しいとかなとは思っていた。逆に最後の3、4場所は（幕下に）落ちないで良く頑張ったと思う」と述べる傍ら「差し方とか上手の取り方など体はデカいけど小器用なところがあった。それを努力して磨けば良くなるとは言ってましたけどなかなか…」と歯がゆい一面も。元剣翔も「十両に上がってからサボってしまったのところがある。10年前にもっと稽古、トレーニング、もっと師匠の言うことを聞いておけば良かった」と反省し、周囲の笑いを誘った。

思い出の1番は東幕下筆頭で勝ち越しを決めた15年九州場所の出羽疾風戦を挙げた。「関取になるために頑張ってきたので、それが達成できた1番」。今後は相撲協会には残らず、23日に東京都江東区住吉の焼き肉店「桃松苑」の社長に就任する。「相撲界に入ってからは関取が目標になったが、子供の頃の夢は社長になることだった。その夢は叶えられた。焼き肉は大好きで自分の一番好きなものを提供したい。相撲観戦の後に気軽に寄れるような店にできれば」とPRした。

6月6日には1月に結婚した祐華夫人との結婚披露宴を東京都内のホテルで開くが、断髪式も同時進行で実施する。