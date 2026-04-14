元「キグルミ」で女優の志村玲那（31）が14日、自身のインスタグラムを更新。3月に出産を発表した第1子のお宮参りを報告した。

「お宮参り行ってきた〜〜〜」と報告。「中に着てるベビードレスは退院時にも着てたんだけど 玲那姉、玲那、姉の子が着たとても歴史あるベビードレスだよ 玲那も着てた服を着せる時が来るとは！！」と喜び。

「そして黒の素敵なお着物は旦那のぱぱさん、旦那のお宮参りの時に着ていた晴れ着で こちらもとても歴史あるの かわいいよね」とつづった。

「桜と一緒に写真撮れて良かった」と志村。「たくさんの御守り。安産をみんなが祈願してくれてて、無事にとても安産で生まれてきてくれたので ありがとうございますしてきたよ」と記した。

志村は人気バラエティー「あっぱれさんま大先生」（フジテレビ」に子役として出演。2006年、CMソング「たらこ・たらこ・たらこ」を歌う「キグルミ」として歌手デビュー。たらこの被り物をつけて出演したMCがヒットし、楽曲が最年少で日本レコード大賞特別賞を受賞するなど人気者に。2008年4月末で「キグルミ」を卒業。2008年に、舞台「MIDSUMMER CAROL ガマ王子 vs ザリガニ魔人」のヒロイン・パコ役で女優としてデビュー。一時休業を経て、芸能界に復帰した。

プライベートでは、昨年5月に一般男性との結婚を報告。同10月に第1子妊娠を発表し、今年3月12日に「私事ではございますが 先日第一子を無事に出産いたしました 母子共に健康です」と出産を報告していた。