初回の死球で連続出塁記録を「47」に更新

【MLB】ドジャース 4ー0 メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地のメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、4打数無安打1得点だった。初回には右肩付近に死球がぶつかり、場内はブーイングが起きた。試合終了から約1時間後に自身のインスタグラムを更新し、“決定的な瞬間”を公開した。

初回先頭、カウント2ストライクから、左腕ピーターソンの94マイル（約151.3キロ）が右背中に直撃した。当たった瞬間に絶叫。大谷は苦悶の表情を浮かべ、一塁へ向かった。昨年8月24日のパドレス戦から続ける連続試合出塁を47試合に伸ばしたものの、場内は騒然とし。

第2打席は三振、第3打席は一ゴロに倒れた。第4打席では捕手から一塁への牽制球が頭部付近にぶつかりそうになる場面や、タイムに気づかなかったキンブレルの投球動作に驚くような珍事もあった。第5打席も右飛に倒れ、4試合ぶりにノーヒットに終わった。

試合終了から約1時間後、チームの勝利後にはお馴染みとなったストーリーズを更新した。第1打席で白球がぶつかり、苦悶の表情を浮かべる写真のほか、第4打席でキンブレルの投球動作に目を丸くす場面など、“自虐”ともいえるシーンを投稿していた。（Full-Count編集部）