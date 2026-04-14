戦列復帰の板倉滉が週間ベストイレブンに選出！ 元オランダ代表が絶賛「アヤックスが安定感を取り戻したのは彼のおかげ」
板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスは現地４月11日、エールディビジ第30節でヘラクレスと敵地で対戦。３−０で快勝した。
この試合で、背中の問題で離脱していた板倉が約２か月ぶりに戦列復帰を果たす。ボランチでスタメン出場し、安定したパフォーマンスを披露。チームの勝利に貢献した。
アヤックスの専門メディア『AJAX SHOW TIME』によると、そんな日本代表DFをオランダ紙『De Telegraaf』が週間ベストイレブンに選出。クラブのOBであり、元オランダ代表のアリー・ハーン氏は次のように絶賛している。
「アヤックスはヘラクレス戦でようやく少し安定感を取り戻したように見えた。それは守備的ミッドフィルダーとして板倉がいたおかげだ。彼はチームに落ち着きをもたらし、ポジショニングも非常に賢明で、組織的なプレーをうまく構築した。だからこそ、私はジョルディ・クラシーや佐野航大よりも彼を高く評価する」
板倉の活躍はアヤックスだけでなく森保ジャパンにも朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この試合で、背中の問題で離脱していた板倉が約２か月ぶりに戦列復帰を果たす。ボランチでスタメン出場し、安定したパフォーマンスを披露。チームの勝利に貢献した。
アヤックスの専門メディア『AJAX SHOW TIME』によると、そんな日本代表DFをオランダ紙『De Telegraaf』が週間ベストイレブンに選出。クラブのOBであり、元オランダ代表のアリー・ハーン氏は次のように絶賛している。
「アヤックスはヘラクレス戦でようやく少し安定感を取り戻したように見えた。それは守備的ミッドフィルダーとして板倉がいたおかげだ。彼はチームに落ち着きをもたらし、ポジショニングも非常に賢明で、組織的なプレーをうまく構築した。だからこそ、私はジョルディ・クラシーや佐野航大よりも彼を高く評価する」
板倉の活躍はアヤックスだけでなく森保ジャパンにも朗報だ。
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