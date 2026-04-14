「交渉は最終段階に入っている」降格圏に沈むトッテナム、リバプールの32歳DFを獲得か。「プレミアリーグに残留するのが条件」と英BBCが報道

「交渉は最終段階に入っている」降格圏に沈むトッテナム、リバプールの32歳DFを獲得か。「プレミアリーグに残留するのが条件」と英BBCが報道