首の手術を受け、入院していたマツコ・デラックスが１３日、ＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中」で復帰した。マツコは２月９日に同番組に電話出演し「首の脊髄が圧迫されちゃって、手とかにしびれが出始めて、病院にいったら急いで手術したほうが良いと言われた」と首の手術を受け、そのまま入院したことを報告していた。

若林史江氏ら共演者から「おかえりなさい」と迎えられたマツコは「もうファイアできるんですけどね。労働意欲が沸かなくて。今日も１時間前までバッくれてやろうと思ってた。本当に働きたくない」と毒を吐き、笑わせた。

病院食について聞かれると、「それが…おいしかったのよ」と告白。「すごいちゃんと栄養管理されているものってすごいね。カロリーは２０００キロとかしかないけど、お出汁とかで工夫してるんだろうね。おいしかった」と感心した。

番組では「そう簡単に痩せないわよ」と話していたが、若林氏が生放送終了後にＸに「来週もちゃんと出席してくれますよーにｗｗｗｗ」と投稿した写真では、頬が少しやせ、顔の輪郭がほっそりした印象。手術前は顎の部分に“お肉”がついていたが、かなりスリムになっている。

この投稿には「だいぶ痩せたね」「痩せるのはいいこと」「げっそりしてる…心配です！」「痩せましたね 大丈夫ですかね 心配です」「まじで大丈夫？」など多くの声が寄せられている。