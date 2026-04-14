2児のシングルマザーでモデルの重川茉弥（22）が、こだわりの詰まった一軒家の新居を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】重川茉弥のこだわりの詰まった新居（複数カット）

重川は2020年、16歳の時に恋愛番組で共演した元モデルのまえだしゅんと結婚。この年の7月に第1子となる長女、2022年11月に第2子となる長男が誕生するも、2025年2月に離婚したことを公表していた。その後、まえだはホストに転身し、話題になっていた。

重川茉弥、一軒家の新居を公開

2026年4月13日は自身のYouTubeチャンネルを更新し、新居のルームツアー動画を投稿。天井の一部を高くすることで開放感を出したというリビングや、黒で統一したシックなキッチンなどを次々と紹介していった。

長い間、間取りや設計にこだわったという新居に重川は「もう3カ月住んでるけど、何も悪い所が見えない。大満足」と明かしている。

重川の動画にファンからは、「理想のおうちすぎる」「子どものためにたくさん稼いでおうちも建てて本当に尊敬します」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）