¡ÚÂîµå¡Û¾¾Åçµ±¶õ¡¡ÆüËÜ¤ÎÃì¤ËÀ®Ä¹¤âÎäÀÅÄÀÃå¡¡¡¡¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡ÖºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂîµåÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£¸°Ì¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ïà¼«Á³ÂÎá¤ÇÂç°ìÈÖ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï£´°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ë¼¡¤°£²ÈÖ¼ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÀï¡Ê£µ·î¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢£±£´Æü¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¼ÂÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Íè¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾Åç¤Ï¥µ¡¼¥Ö¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥µ¡¼¥Ö¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬¼«Ê¬¤Î°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢°Õ³°¤È¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶¯¤ß¡×¤ÈÀï½Ñ¤ÎÉý¤âÆÃÄ§¤Î£±¤Ä¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥µ¡¼¥Ö¤ò¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¡¼¤ÏºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¶á¤Å¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¼ã¤¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤é¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£