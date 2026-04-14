FRUITS ZIPPER月足天音、白石まゆみの似顔絵がインパクト抜群「私って棒人間なの？」
KAWAII LAB.の赤色サンチームがMCを務めるテレビ朝日系『START UP！ドリームエンタ』（毎週月曜 深0：15〜※一部地域を除く）が、13日深夜に放送された。
【写真】シールづくりに熱中する月足天音＆白石まゆみ
今回のMCはFRUITS ZIPPER・月足天音とSWEET STEADY・白石まゆみ。SNS総フォロワー約70万人を誇り、恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』参加で注目を集めた夏川メガンが、“今日好き界隈で今キテる赤マル推し”として紹介したのは、若者の間で大人気の「シール」。
月足は1ヶ月前から母とシール交換を楽しむハマりかけ勢であることを明かす一方、白石は「カワラボでは流行ってるけど、SWEET STEADYは誰もやってない」とグループごとの違いものぞく展開に。現在、売り切れ続出の「シール」だが、最近では “作る派”も急増中ということで、番組では身近なモノで作れる「世界に1つだけのオリジナルシール作り」に挑戦する。
まずは触り心地がクセになる「ぷにぷにシール」作りに挑戦。白石が描いた月足の似顔絵は、その完成度の高さにスタジオから絶賛の声が続出。一方、月足も負けじと“最近ハマっているもの”をテーマに渾身の作品を披露する。
さらに！『今日好き』メンバーから飛び出した「レート高いね」という若者ワードに、お笑いコンビ・アインシュタインの河井ゆずるは困惑。「最近の収録で一番緊張してる。何していいか分からへん」と弱音をこぼし、完全アウェー状態に。それでも次第にシール作りにハマり始め、独特すぎる“大阪モチーフ”のシールでスタジオを沸かせた。
『今日好き』メンバー田仲埜愛＆村谷はるなはキュートな作品を披露。「カワイイ！」の声が飛び交った「腰掛けパンダ」「来世飼う予定の猫」とは。
続いては、振ると音が鳴る「シャカシャカシール」に挑戦。河井は再び独特すぎる“大阪モチーフ”のシールを作成。MCも『一周回って愛おしく見えてきた』と徐々に沼り出す展開に。さらに月足が描いた白石の似顔絵がまさかのインパクトを放つ。その仕上がりは棒人間風で、“月足画伯”誕生の瞬間にスタジオは騒然、白石も「私って棒人間なの？」と困惑する事態となっていた。
【写真】シールづくりに熱中する月足天音＆白石まゆみ
今回のMCはFRUITS ZIPPER・月足天音とSWEET STEADY・白石まゆみ。SNS総フォロワー約70万人を誇り、恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』参加で注目を集めた夏川メガンが、“今日好き界隈で今キテる赤マル推し”として紹介したのは、若者の間で大人気の「シール」。
まずは触り心地がクセになる「ぷにぷにシール」作りに挑戦。白石が描いた月足の似顔絵は、その完成度の高さにスタジオから絶賛の声が続出。一方、月足も負けじと“最近ハマっているもの”をテーマに渾身の作品を披露する。
さらに！『今日好き』メンバーから飛び出した「レート高いね」という若者ワードに、お笑いコンビ・アインシュタインの河井ゆずるは困惑。「最近の収録で一番緊張してる。何していいか分からへん」と弱音をこぼし、完全アウェー状態に。それでも次第にシール作りにハマり始め、独特すぎる“大阪モチーフ”のシールでスタジオを沸かせた。
『今日好き』メンバー田仲埜愛＆村谷はるなはキュートな作品を披露。「カワイイ！」の声が飛び交った「腰掛けパンダ」「来世飼う予定の猫」とは。
続いては、振ると音が鳴る「シャカシャカシール」に挑戦。河井は再び独特すぎる“大阪モチーフ”のシールを作成。MCも『一周回って愛おしく見えてきた』と徐々に沼り出す展開に。さらに月足が描いた白石の似顔絵がまさかのインパクトを放つ。その仕上がりは棒人間風で、“月足画伯”誕生の瞬間にスタジオは騒然、白石も「私って棒人間なの？」と困惑する事態となっていた。