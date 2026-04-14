◇ナ・リーグ ドジャース4−0メッツ（2026年4月13日 ロサンゼルス）

ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦に先発。自己最長となる8回を投げ、2安打無失点の好投で今季2勝目を挙げた。

序盤から打たせて取る投球でメッツ打線から凡打の山を築き、4回までは無安打ピッチング。5回1死からポランコに初安打となる右前打を許したものの動じることなく次打者・アルバレスを低めスライダーでニゴロ併殺に打ち取り、ピンチの芽を摘んだ。

この日は制球が安定し、8回90球を投げ無四球。試合を振り返り「走者がいない場面では、とにかく攻めていく。それが自分にとっての基本だし、今日はストライクを多く投げて、自分の球でバランスを崩すことを意識した」とうなずいた。その上で「今日は4点リードがあって、打線も良かったから、より積極的に攻められた。それが結果につながったと思う」と打線の早めの援護に感謝した。

8回を投げ終え90球と完投も見えていたが「自分としては、それは勝ち取るものだと思っている。もしドク（監督）が他の投手を使うと言えば、それを信頼する。無理に行きたいという気持ちはなかったし、球団が自分を守ろうとしてくれているのも分かっている。それは選手として本当にありがたいことだ」と首脳陣の判断で9回はマウンドに上がらなかったと明かした。

それでも自己最長となる8回を投げ、二塁すら踏ませない快投に「いい気分だ」と笑顔。続けて「こういう試合をもっとできるようにしたい。完投できる投手になるのが目標だ」と今後は9回を1人で投げきれる投手に成長したいと誓った。

ロバーツ監督も9回のマウンドに上げなかった理由について「彼は9回に行くチャンスを十分に勝ち取っていた。ただ判断としては、彼は長い間5イニング以上投げていなかった。だからピッチカウントだけの問題ではない。あれだけ長く投げて、終盤は球速も落ちてきていた。私は彼の体の状態を見ていた」とあくまで25歳左腕の体を気遣ってのことだと説明した。

そして「相手は非常にアグレッシブな打線なので、打たせること自体は避けられない。そこで大事なのはストライク先行で追い込んで、ゾーン外で振らせること。三振もそのうち取れるが、四球ゼロは非常に良い。全体として素晴らしい登板だった」と目尻を下げ「全体としてはバットの芯を外せていたし、常に攻めていた。アウトを取ることが目的で、それを達成できていた。8イニング投げるのは今のメジャーでは珍しい」と成長を喜んだ。