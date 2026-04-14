◇MLB ドジャース 4-0 メッツ(日本時間14日、 ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手がメッツ戦にスタメン出場。6回、アクシデントに驚きの表情を見せました。

4点リードの6回、1アウト1塁で打席に入った大谷選手はキンブレル投手と対し、ファールで粘ります。すると、4球目内角低めのカーブを見極めると、キャッチャーから一塁へのけん制球。大谷選手は体の近くを通るボールに、体をかがめる様子がありました。

実は日本時間8日のブルージェイズ戦でもけん制球を投じた捕手の腕が左肘に当たり、悶絶の表情をみせていた大谷選手。今回はとっさにかがんで回避し、捕手のアルバレス選手とも談笑する様子がありました。

さらにその後、1塁走者が盗塁死で2死走者なしで迎えた6球目には、ピッチクロックがギリギリとなったためか、キンブレル投手がボールを投げる直前に、捕手が飛び出して投球を制止。この珍しい行動には、大谷選手も打席から出て、驚きの表情を見せました。

この打席、大谷選手はライトフライに倒れ、続く第5打席もライトフライ。4打数無安打、1死球もチームは4-0で勝利しています。