レブロンとデュラントが大舞台で激突／プレーイン、プレーオフ1回戦の組み合わせ一覧

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　NBAの2025－26レギュラーシーズンは4月13日（現地時間12日、日付は以下同）に全日程が終了し、各カンファレンスの11位から15位で終えた計10チームはオフシーズンへ突入した。


　ここからは、今シーズンのチャンピオンシップ獲得をかけた“真の覇権争い”がスタートする。まずは各カンファレンス7位から10位で終えたチームが一発勝負の「プレーイン・トーナメント2026」へ参戦し、第7シードと第8シード獲得をかけて激突する。


　15日から18日にかけて開催されるプレーインで勝ち上がった2チーム（東西で計4チーム）は、19日にスタートする「NBAプレーオフ2026」へ進出し、4戦先勝の7ゲームシリーズへ臨む。現時点で決まっている、プレーオフのファーストラウンドの対戦カードは下記のとおり。




◆■NBAプレーオフ2026 ファーストラウンド組み合わせ

＜ウェスタン・カンファレンス＞

オクラホマシティ・サンダー（第1シード）×第8シード

サンアントニオ・スパーズ（第2シード）×第7シード

デンバー・ナゲッツ（第3シード）×ミネソタ・ティンバーウルブズ（第6シード）

ロサンゼルス・レイカーズ（第4シード）×ヒューストン・ロケッツ（第5シード）


＜イースタン・カンファレンス＞

デトロイト・ピストンズ（第1シード）×第8シード

ボストン・セルティックス（第2シード）×第7シード

ニューヨーク・ニックス（第3シード）×アトランタ・ホークス（第6シード）

クリーブランド・キャバリアーズ（第4シード）×トロント・ラプターズ（第5シード）


　そして、ウェスト、イーストの第7シード、第8シードを決定するプレーインの日程と対戦カードは下記のとおりとなる（日付はいずれも日本時間、右側がホームチーム）。


◆■プレーイン・トーナメント2026 日程と対戦カード

＜4月15日＞

GAME1：マイアミ・ヒート（イースト10位）×シャーロット・ホーネッツ（イースト9位）

→勝利チームが第8シード決定戦へ


GAME2：ポートランド・トレイルブレイザーズ（ウェスト8位）×フェニックス・サンズ（ウェスト7位）

→勝利チームが第7シード獲得


＜4月16日＞

GAME3：オーランド・マジック（イースト8位）×フィラデルフィア・セブンティシクサーズ（イースト7位）

→勝利チームが第7シード獲得


GAME4：ゴールデンステイト・ウォリアーズ（ウェスト10位）×ロサンゼルス・クリッパーズ（ウェスト9位）

→勝利チームが第8シード決定戦へ


＜4月18日＞

GAME1の勝利チーム×GAME3の敗戦チーム

→勝者がイースト第8シード獲得


GAME4の勝利チーム×GAME2の敗戦チーム

→勝者がウェスト第8シードを獲得



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