レブロンとデュラントが大舞台で激突／プレーイン、プレーオフ1回戦の組み合わせ一覧
NBAの2025－26レギュラーシーズンは4月13日（現地時間12日、日付は以下同）に全日程が終了し、各カンファレンスの11位から15位で終えた計10チームはオフシーズンへ突入した。
ここからは、今シーズンのチャンピオンシップ獲得をかけた“真の覇権争い”がスタートする。まずは各カンファレンス7位から10位で終えたチームが一発勝負の「プレーイン・トーナメント2026」へ参戦し、第7シードと第8シード獲得をかけて激突する。
15日から18日にかけて開催されるプレーインで勝ち上がった2チーム（東西で計4チーム）は、19日にスタートする「NBAプレーオフ2026」へ進出し、4戦先勝の7ゲームシリーズへ臨む。現時点で決まっている、プレーオフのファーストラウンドの対戦カードは下記のとおり。
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- NBA (@NBA) April 13, 2026
◆■NBAプレーオフ2026 ファーストラウンド組み合わせ
＜ウェスタン・カンファレンス＞
オクラホマシティ・サンダー（第1シード）×第8シード
サンアントニオ・スパーズ（第2シード）×第7シード
デンバー・ナゲッツ（第3シード）×ミネソタ・ティンバーウルブズ（第6シード）
ロサンゼルス・レイカーズ（第4シード）×ヒューストン・ロケッツ（第5シード）
＜イースタン・カンファレンス＞
デトロイト・ピストンズ（第1シード）×第8シード
ボストン・セルティックス（第2シード）×第7シード
ニューヨーク・ニックス（第3シード）×アトランタ・ホークス（第6シード）
クリーブランド・キャバリアーズ（第4シード）×トロント・ラプターズ（第5シード）
そして、ウェスト、イーストの第7シード、第8シードを決定するプレーインの日程と対戦カードは下記のとおりとなる（日付はいずれも日本時間、右側がホームチーム）。
◆■プレーイン・トーナメント2026 日程と対戦カード
＜4月15日＞
GAME1：マイアミ・ヒート（イースト10位）×シャーロット・ホーネッツ（イースト9位）
→勝利チームが第8シード決定戦へ
GAME2：ポートランド・トレイルブレイザーズ（ウェスト8位）×フェニックス・サンズ（ウェスト7位）
→勝利チームが第7シード獲得
＜4月16日＞
GAME3：オーランド・マジック（イースト8位）×フィラデルフィア・セブンティシクサーズ（イースト7位）
→勝利チームが第7シード獲得
GAME4：ゴールデンステイト・ウォリアーズ（ウェスト10位）×ロサンゼルス・クリッパーズ（ウェスト9位）
→勝利チームが第8シード決定戦へ
＜4月18日＞
GAME1の勝利チーム×GAME3の敗戦チーム
→勝者がイースト第8シード獲得
GAME4の勝利チーム×GAME2の敗戦チーム
→勝者がウェスト第8シードを獲得
【動画】今シーズンに“レブロン親子”が見せた共演