ビタブリッドジャパン<542A.T>は急反落。１３日取引終了後に発表した２６年２月期単独決算は、売上高が１５２億９６００万円（前の期比２１．２％増）、営業利益が１０億２２００万円（同４５．８％増）だった。売上高、営業利益とも過去最高を達成した。主力商品の「ターミナリアファースト」が引き続き伸長し、全体を牽引。商品ポートフォリオの多角化を進めたことや新商品の投入も奏功した。



続く２７年２月期の売上高は１７６億円（前期比１５．１％増）、営業利益は１１億円（同７．６％増）の見通し。配当予想は無配継続とした。前日に決算期待とみられる買いで株価を急伸させていただけに、その反動で目先利益確定売りに押されている。前期の大幅な利益成長と比べやや見劣りするとの見方もあるようだ。



出所：MINKABU PRESS