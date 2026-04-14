「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午後２時現在で、ＴＯＴＯ<5332.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



同社は１３日、ユニットバス及びシステムバスについて、新規の受注を停止したと発表した。ホルムズ海峡封鎖の影響を受けてナフサをはじめとする石油化学基礎原料の供給環境が急速に悪化しており、フィルム接着やコーティングに使われる材料に含まれる有機溶剤が不足していることから受注停止を余儀なくされる。



１３日午後に一部メディアでユニットバスの受注停止が報じられたことを受けて、業績への影響を懸念した売りから同日の同社株は急落。きょうは反発しているものの、引き続き業績への影響への警戒感から、売り予想数が上昇しているようだ。



出所：MINKABU PRESS