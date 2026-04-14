俳優の佐藤二朗（56）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。これまでの役者人生を振り返った。

役者を辞めようと思った経験について聞かれ、現在では「ない」という佐藤。俳優業で生活できるようになったのは32、3歳の頃といい、「20代はむちゃくちゃだった」と回想。「辞めたり、やっぱり芝居をやったり、ピンポン球みたいだった」と打ち明けた。

前回の同番組出演時に、信州大学を卒業後、リクルートに入社するも1日で退職。26歳の時に再就職した広告代理店は、2年ほどで辞めてしまったことを明かしていた。

最初の退職について佐藤は「素晴らしい会社なんですけど」とフォローしつつ、「辞めて俳優の養成所に2つ行って、それでもまた辞めて、小さい会社の営業をやって、それでもやりたくて、27の時に」と改めて振り返った。

そして先日、映画の宣伝で取材を受けた時のこと。記者から「もし20代の時に最初から役者に挑戦していたら、今の二朗さんはいると思いますか？」と聞かれたという。

「考えたこともなかった」という佐藤は、方々に「ご迷惑を掛けちゃった」と配慮しながら、「俺の場合は、ウジウジしてた20代があったからこその今かなって、ちょっと思う」と告白。とはいえ番組前半で挑戦したマジシャンとの対決でボロボロだった佐藤は「どうよ！冒頭の俺と同じ人間とは思えない」と、自虐気味に笑いを誘っていた。