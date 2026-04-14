◇関西学生野球春季リーグ第2節3回戦 立命大 0―2 近大（2026年4月14日 GOSANDO南港）

大学野球の関西学生野球春季リーグは14日、3回戦1試合が行われ、昨秋王者の立命大は近大に0―2で敗れて勝ち点を落とした。

今秋ドラフト候補に挙がる最速151キロ左腕の有馬伽久（4年）は、中1日での先発登板で8回2失点と力投するも完投負けを喫した。

4、5回に適時打を許して2失点。128球を投げ抜くも、打線の援護に恵まれなかった。

「本当に悔しい。（昨秋の）明治神宮大会決勝で悔しい思いをして“次こそ頑張ろう”とやってきましたが、何かが足りないということだと思います」

開幕前に左手人差し指にマメができた影響で調整が遅れ、12日の1回戦は1回4失点で降板。中1日で修正力し、相手先発の宮原廉（4年）との今秋ドラフト候補対決で投手戦を演じた。

球場では2人態勢を敷いた阪神を含むNPB4球団のスカウトが視察。不安を払しょくする力投を見せるも、「前回から修正できたとは思っていない。簡単に点を与えているようでは、まだまだだな…と思います。弱い自分と戦わないといけないと思います」と敗戦の責任を背負った。

◇有馬 伽久（ありま・がく）2004年（平16）7月29日生まれ、奈良県田原本町出身の21歳。小1から平野パイレーツで野球を始め、中学は田原本中の軟式野球部に所属。愛工大名電（愛知）では2年秋から背番号1を背負い、甲子園には2年夏と3年夏の2度出場。立命大では1年春にリーグ戦初登板。3年秋の明治神宮大会では大会記録となる10者連続三振を達成。50メートル走6秒3。1メートル75、80キロ。左投げ左打ち。