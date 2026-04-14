タレント・モデルで実業家の大平ひかる（23）が13日、自身のインスタグラムを更新。美人母との韓国旅行ショットを披露した。

「ママとはじめてのチェジュ島」と記し、母で歌手・モデルの柳原愛子との韓国旅行を披露した。

「ずっと行きたいね〜って言ってたけど、結局ソウルばっかりだったから念願の旅行でした」と大平。「はじめての場所ってわくわくすることがたくさんあって楽しい 写真も動画もたくさんあるからのせていく！今日はママスペシャル」とつづり、母との旅の思い出ショットを複数投稿した。

この投稿に、ファンからは「お母さん美人さんですね」「ママ相変わらず美人さん」「お母さん綺麗すぎる」「フェイスラインがめっちゃきれいです」などの声が寄せられている。

大平は小学校時代からタレント活動を開始。アイドルグループのメンバーとしても活動。“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2020」のほか、「ミス青山コンテスト2023」、全国大学のミスキャンパスの頂点を決める「ミスオブミス2023グランプリ」のグランプリを獲得し、ミスコン三冠を果たした。

大学在学中に株式会社Queencardを設立し、実業家としても活動。曽祖父は第68・69代内閣総理大臣の大平正芳。