北海道十勝スカイアースのスペシャルアドバイザーに岩政大樹氏が就任した

北海道十勝スカイアースは4月14日、岩政大樹氏がスペシャルアドバイザーに就任したと発表した。

かつて日本代表や鹿島アントラーズの主力として活躍した名DFが、北の大地で新たな役割を担うことになった。

現在44歳の岩政氏は、2004年から2013年まで鹿島でプレーし、J1リーグ3連覇に貢献。その後、タイのBECテロ・サーサナやファジアーノ岡山などを経て、2018年に現役を引退した。日本代表としては2011年のアジアカップ優勝メンバーにも名を連ねている。

指導者としても豊富なキャリアを誇り、古巣である鹿島の監督を歴任したほか、ハノイFCや北海道コンサドーレ札幌での監督経験も持つ。現在は東京学芸大学で監督を務めるなか、十勝のクラブを支える立場として白羽の矢が立った。

岩政氏は就任にあたり、「北海道とのご縁がここにつながりました。北海道の皆さんのために、そして十勝の皆さんのために、『自分だからこそできること』で恩返しできたらと思っています」とコメントを発表。地域への強い想いを滲ませている。

SNS上では「これは嬉しいサプライズ」「お？ マジか」「すごいニュースが」「北海道を愛してくれてありがとう」「アツい！」「なんと！」「面白いことになりそう」「これは素敵な話だわ」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）