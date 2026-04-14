高橋克典「僕も少しだけキッチンに立って」 自宅での“手料理”を披露「チャチャっと美味しくできました！」
俳優の高橋克典（61）が14日までに、自身のSNSを更新。仕事から帰京し、自宅で過ごした時間で“チャチャっと”作ったという手料理を披露した。
【写真】「とても美味しそう」高橋克典が自宅で“チャチャっと”作った手料理
高橋は「昨夜は帰京し自宅に戻るとちょうど料理の時間。僕も少しだけキッチンに立って。整う時間」「今日の撮影のためにキャベツと玉ねぎ、エリンギでシンプルに軽くひとくち。オイスターソースで仕上げるとスゴウマな一品に」と紹介し、出来上がった野菜炒めの写真を投稿。「チャチャっと美味しくできました！」と満足げに報告した。
この投稿にファンからは「素敵ですね！キッチンに立つ姿みたいなー」「とても美味しそうですね」「そう 料理は手間ひまかければいいってものじゃないのよね ささっとやる方が出来上がりもいい！旨そうですね」「今度真似っこさせて下さいね」「キッチンに立つ克典さんも、カッコいいんだろうなぁ」「真似して作ってみました キャベツ大量消費もできて美味しかったです 家族にも好評でした」などの反響が寄せられている。
【写真】「とても美味しそう」高橋克典が自宅で“チャチャっと”作った手料理
高橋は「昨夜は帰京し自宅に戻るとちょうど料理の時間。僕も少しだけキッチンに立って。整う時間」「今日の撮影のためにキャベツと玉ねぎ、エリンギでシンプルに軽くひとくち。オイスターソースで仕上げるとスゴウマな一品に」と紹介し、出来上がった野菜炒めの写真を投稿。「チャチャっと美味しくできました！」と満足げに報告した。