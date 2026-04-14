『HEART SIGNAL 5』、U-NEXTで配信決定 スタジオの芸能人予測団にロイ・キム＆Billlie・ツキが合流
韓国の大人気恋愛リアリティー番組の最新シーズン『HEART SIGNAL 5』（全15話）が、韓国での放送と連動しU-NEXTオリジナルとして独占見放題（日本語字幕）で配信されることが決定した。
【写真】「芸能人予測団」にBilllie・ツキが合流
本作は、「シグナルハウス」で共同生活を送る見知らぬ男女の“友達以上恋人未満”な恋模様を、スタジオの「芸能人予測団」が推理する大人気恋愛リアリティー番組。2017年のスタート以来、視聴者も一緒にカップルを推理する圧倒的な没入感と、繊細な心理描写で、若者を中心に絶大な支持を集めてきた。前作から約3年ぶりの新シーズンとなる本作は、韓国で14日より放送開始。先行公開されたティザー映像はYouTubeで瞬く間に111万回再生を突破し、「これぞ恋愛番組の原点！」「今シーズンのビジュアルも最高」と、放送前から爆発的な反響を呼んでいる。
視聴者と共に共同生活の行方を見守る「芸能人予測団」には、シリーズお馴染みのユン・ジョンシン、イ・サンミン、キム・イナが続投。さらに新メンバーとして、歌手のロイ・キムと、大人気ガールズグループBilllieのツキが合流した。
20代代表として等身大のリアクションを見せるツキと、新入りの情熱を燃やすロイ・キム。そして鋭い洞察力を誇るベテラン勢が、どのような化学反応を見せてくれるのか。その白熱した推理合戦にも注目となっている。
U-NEXTでは過去シーズンも配信中。
■スタッフ
演出：パク・チョルファン、キム・ホング
■キャスト（芸能人予測団）
ユン・ジョンシン、イ・サンミン、キム・イナ、ロイ・キム、ツキ（Billlie）
【写真】「芸能人予測団」にBilllie・ツキが合流
本作は、「シグナルハウス」で共同生活を送る見知らぬ男女の“友達以上恋人未満”な恋模様を、スタジオの「芸能人予測団」が推理する大人気恋愛リアリティー番組。2017年のスタート以来、視聴者も一緒にカップルを推理する圧倒的な没入感と、繊細な心理描写で、若者を中心に絶大な支持を集めてきた。前作から約3年ぶりの新シーズンとなる本作は、韓国で14日より放送開始。先行公開されたティザー映像はYouTubeで瞬く間に111万回再生を突破し、「これぞ恋愛番組の原点！」「今シーズンのビジュアルも最高」と、放送前から爆発的な反響を呼んでいる。
20代代表として等身大のリアクションを見せるツキと、新入りの情熱を燃やすロイ・キム。そして鋭い洞察力を誇るベテラン勢が、どのような化学反応を見せてくれるのか。その白熱した推理合戦にも注目となっている。
U-NEXTでは過去シーズンも配信中。
■スタッフ
演出：パク・チョルファン、キム・ホング
■キャスト（芸能人予測団）
ユン・ジョンシン、イ・サンミン、キム・イナ、ロイ・キム、ツキ（Billlie）