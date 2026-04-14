秋田市新屋地区で複数のクマの目撃情報 付近には住宅地で学校も クマの体長は約1～1.5メートル 県は警戒を呼びかけ 14日 秋田
秋田市新屋栗田町付近では14日朝からクマの目撃が相次いでいます。
目撃場所は住宅地で学校などもあり、警察は注意を呼びかけています。
秋田中央警察署の調べによりますと14日午前8時15分ごろ秋田市新屋栗田町で、家にいた80代の女性が畑にいるクマ1頭を目撃しました。
クマの体長は約1メートルです。
最も近い民家までは約5メートルです。
目撃場所の周辺は住宅地で、近くには県立栗田支援学校や日新小学校があります。
県のツキノワグマ等情報マップシステム・クマダスによりますと、その30分後の14日午前8時45分ごろ、自宅敷地内にいる体長約1.2メートルのクマ1頭の目撃情報が寄せられたほか、8時50分にもクマ1頭が目撃されています。
いずれもクマが去った方向はわかっていません。
また、午後0時25分ごろには秋田市新屋元町で3件のクマの目撃情報が寄せられました。
体長は約1メートルから1.5メートルとみられています。
その後、午後1時ごろには秋田市新屋表町で体長1メートルほどのクマ1頭の目撃情報が寄せられています。
目撃されている場所はいずれも住宅地です。
県は、クマの目撃情報が増え続けていることから、10日に発表したツキノワグマ出没注意報を警報に切り替えて、十分に警戒するよう呼びかけています。