秋田市新屋栗田町付近では14日朝からクマの目撃が相次いでいます。



目撃場所は住宅地で学校などもあり、警察は注意を呼びかけています。



秋田中央警察署の調べによりますと14日午前8時15分ごろ秋田市新屋栗田町で、家にいた80代の女性が畑にいるクマ1頭を目撃しました。



クマの体長は約1メートルです。



最も近い民家までは約5メートルです。



目撃場所の周辺は住宅地で、近くには県立栗田支援学校や日新小学校があります。





秋田市新屋栗田町ではその後も目撃情報が相次いでいます。県のツキノワグマ等情報マップシステム・クマダスによりますと、その30分後の14日午前8時45分ごろ、自宅敷地内にいる体長約1.2メートルのクマ1頭の目撃情報が寄せられたほか、8時50分にもクマ1頭が目撃されています。いずれもクマが去った方向はわかっていません。また、午後0時25分ごろには秋田市新屋元町で3件のクマの目撃情報が寄せられました。体長は約1メートルから1.5メートルとみられています。その後、午後1時ごろには秋田市新屋表町で体長1メートルほどのクマ1頭の目撃情報が寄せられています。目撃されている場所はいずれも住宅地です。県は、クマの目撃情報が増え続けていることから、10日に発表したツキノワグマ出没注意報を警報に切り替えて、十分に警戒するよう呼びかけています。