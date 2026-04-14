坂出市の公立中学校で生徒の名前や生年月日が記載された書類を紛失していたことが分かりました。

坂出市教育委員会によりますと、今月（4月）3日、個人情報を含む書類を廃棄処分するため焼却処分場に搬送中、書類の一部を紛失したということです。

今月13日、近隣住民と警察から「遺失物がある」と連絡を受けて発覚したものです。書類に含まれる個人情報は、該当する中学校の1クラスの生徒33人の氏名と、1部活動の生徒13人（うち4人はクラスの生徒と重複）の氏名・生年月日だということです。

なぜ？紛失したのか…

教育委員会によりますと、書類をトラックの荷台に乗せ焼却施設にへ運搬中に落下したとみられていてます。生徒33人の氏名が記された書類はの生徒の提出物を確認する際の名簿で、部活動の生徒13人については生徒自身が記入した検定の申し込みはがきだということです。

紛失した書類は可能な限り回収していて、これまでに外部への個人情報の流出は確認されていないとしています。

書類の紛失を受け教育委員会は

書類の紛失を受けて、該当する生徒の保護者に電話で謝罪し、再発防止策を含めて保護者にも文書で周知したということです。

教育委員会では今後個人情報を含む書類の処分に対して、「校内でのシュレッダー処理」または「密閉型車両による搬送」を徹底するとともに、書類処分時の複数名による確認を行うとしています。また、紛失した学校を含め市内の学校に対して、個人情報管理の徹底とさらなる意識の向上について指導し、再発防止に努めるとしています。