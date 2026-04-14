7月31日に日米同時公開される『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より2種類のポスタービジュアルが公開された。

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『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年、大人になったピーター・パーカー（トム・ホランド）は、愛する人たちを守るために彼らの記憶から自らの存在を消し、孤独に生活していた。ニューヨークでスパイダーマンとして、街の人々を守り、犯罪と戦う日々に全力を尽くしている。人々のスパイダーマンへの期待が高まるなか、そのプレッシャーが自分の存在そのものを脅かし、命に関わる驚くべき身体的変異を引き起こす。同時に、街では不可解な犯罪が頻発する事態が発生。“親愛なる隣人”に、かつて直面したことのない大きな脅威が迫っていたーー。

米ラスベガスで開催中の世界最大の映画コンベンションCinemaConの開催に合わせて公開された2つのポスタービジュアルでは、過酷な運命に立ち向かうスパイダーマンの揺るぎない覚悟が描かれている。スパイダーマンの視線の先、その瞳に映るのはヴィランではなく、ピーターのことを忘れてしまったかつての恋人MJ（ゼンデイヤ）。自分のことを覚えていなくとも必ず守り抜くという、切なくも力強い“覚悟”が描かれている。もう1種のポスターでは、多勢に無勢の絶望的な状況下でも、自らの運命に真っ向から立ち向かう孤高の姿が。スパイダーマンであるために、この街とそこに住む人々のため、命懸けで戦う“覚悟”が描かれている。

また、4月29日よりムビチケ前売券（カード、オンライン、コンビニ）が発売されることも決定。ムビチケカードには特典としてオリジナルステッカーが付いてくる。

（文＝リアルサウンド映画部）