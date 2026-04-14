花田虎上、体調不良になった次女の診断結果を報告「元気がないので、なんかおかしいなぁ〜と」

元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が12日と13日に自身のアメブロを更新。次女が発熱し病院で検査を受けた結果を報告した。

12日に更新したブログで花田は「桃果が朝から元気がないので、なんかおかしいなぁ〜と」と切り出し「暑いのに寒い寒いと話していたので、これはと思い熱を測ったら熱が出ていました」と次女が発熱したことを報告。「夜に移動しようと思っていたけど今日は移動なしでこのままです」と予定をキャンセルし、看病に専念する様子をつづった。

また「いちごが食べたいと言うので買ってきました」と次女のリクエストに応えたことを明かし、自身の夕食は「簡単に天ぷらうどん」と写真とともに紹介。「また看病に戻ります！」と述べた。

続けて13日に更新したブログでは「念の為桃果を病院に連れて行ってきました」と報告し、検査の結果「インフルエンザもコロナも陰性」であったことを説明。「疲れだと思います」とつづった。

最後に、次女のために「パンケーキが食べたいと言うので用意しました」と明かしつつ、自身の食事については「私は簡単に焼き鳥です」と報告し、ブログを締めくくった。