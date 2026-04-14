【ひらがなクイズ】家庭の営みや柔道の技名に共通する2文字は？ 1分以内で挑戦しよう！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。
今回は、家庭での大切な営みから、武道の専門用語、そして少し困った呼び名まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□だて
□□とがり
□□どろ
ヒント：子どもを慈しみ成長させることや、柔道の投げ技の一つ、そして家などにこっそり忍び込んで盗みを働く人を指す言葉を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「こそ」を入れると、次のようになります。
こそだて（子育て）
こそとがり（小外刈）
こそどろ（こそ泥）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、育児に関する言葉、柔道の技の名前、そして人の行為を指す言葉が並んでいました。日常的な言葉から専門的な用語まで、共通の音をフックに記憶を呼び起こすことで、脳の検索機能が多角的に刺激されますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、家庭での大切な営みから、武道の専門用語、そして少し困った呼び名まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□とがり
□□どろ
ヒント：子どもを慈しみ成長させることや、柔道の投げ技の一つ、そして家などにこっそり忍び込んで盗みを働く人を指す言葉を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
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正解：こそ正解は「こそ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こそ」を入れると、次のようになります。
こそだて（子育て）
こそとがり（小外刈）
こそどろ（こそ泥）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、育児に関する言葉、柔道の技の名前、そして人の行為を指す言葉が並んでいました。日常的な言葉から専門的な用語まで、共通の音をフックに記憶を呼び起こすことで、脳の検索機能が多角的に刺激されますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)