2児の母・安田美沙子、星が散りばめられた手作りアップルパイ公開「絵本に出てきそう」「手間がかかってる」と称賛の声
【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの安田美沙子が4月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのアップルパイを公開し、話題となっている。
【写真】43歳2児のママタレ「絵本に出てきそう」星型アップルパイ披露
安田は「焼いたよ」とコメントを添え、こんがり焼けたアップルパイの写真を投稿。パイの表面に星形に型抜きした生地がちりばめられた遊び心のある形状になっており、星の隙間からはりんごのコンポートが見えている。
この投稿には「めっちゃ可愛い」「マネしたい」「こんがり焼けてて美味しそう」「絵本に出てきそう」「手間がかかってる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳2児のママタレ「絵本に出てきそう」星型アップルパイ披露
◆安田美沙子、星形生地で飾ったアップルパイ披露
安田は「焼いたよ」とコメントを添え、こんがり焼けたアップルパイの写真を投稿。パイの表面に星形に型抜きした生地がちりばめられた遊び心のある形状になっており、星の隙間からはりんごのコンポートが見えている。
◆安田美沙子のアップルパイに反響
この投稿には「めっちゃ可愛い」「マネしたい」「こんがり焼けてて美味しそう」「絵本に出てきそう」「手間がかかってる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】