佐々木希、豪華手作り夕食4品紹介「主役級が2品もある」「野菜たっぷりで美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】女優の佐々木希が4月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題となっている。
【写真】38歳国民的女優「具だくさんで子どもも喜びそう」野菜ゴロッと手作り夕食
佐々木は「今日は、カレーと」「生姜焼きと」「ワカメスープと」「山盛りサラダ」とコメントを添え、写真を連続して投稿。ニンジンやジャガイモが入ったカレー、玉ねぎと炒められた豚の生姜焼き、胡麻が入ったワカメたっぷりのスープがそれぞれコンロに乗った様子と、キュウリ、キャベツ、ミョウガがたっぷりと盛り付けられたサラダを公開した。
この投稿に、ファンからは「主役級が2品もある」「野菜たっぷりで美味しそう」「食欲そそられる」「食べてみたい」「具だくさんで子どもも喜びそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳国民的女優「具だくさんで子どもも喜びそう」野菜ゴロッと手作り夕食
◆佐々木希、豪華な手料理公開
佐々木は「今日は、カレーと」「生姜焼きと」「ワカメスープと」「山盛りサラダ」とコメントを添え、写真を連続して投稿。ニンジンやジャガイモが入ったカレー、玉ねぎと炒められた豚の生姜焼き、胡麻が入ったワカメたっぷりのスープがそれぞれコンロに乗った様子と、キュウリ、キャベツ、ミョウガがたっぷりと盛り付けられたサラダを公開した。
◆佐々木希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「主役級が2品もある」「野菜たっぷりで美味しそう」「食欲そそられる」「食べてみたい」「具だくさんで子どもも喜びそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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